إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، الليلة الماضية، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية العرقة جنوب غرب جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية العرقة في خطوة استفزازية، وسيرت آلياتها في شوارعها، ما تسبب باندلاع مواجهات مع الشبان، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة في حقول الزيتون بين قريتي العرقة والطرم، وشنت حملة تمشيط واسعة.

وفي الإطار ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى جلبون، وبيت قاد، وفقوعة، وشنت حملة تمشيط ونصبت الكمائن والحواجز المتنقلة وسط إجراءات وممارسات استفزازية.