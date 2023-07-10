وقائي السلطة يختطف المحرر عبد الجواد في نابلس

أقدم جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية على اختطاف المجاهد المحرر سلامة مروان عبد الجواد (30 عاماً) من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في مخيم عسكر الجديد بنابلس.

وأفادت مصادر خاصة، أن جهاز الأمن الوقائي اختطف اليوم المحرر سلامة عبد الجواد من مكان عمله في محافظة نابلس، دون الكشف عن أسباب جريمة الاختطاف المتكررة بحقه.

والمحرر عبد الجواد أمضى ما يقارب 5 سنوات في سجون الاحتلال، وتم الإفراج عنه في 10-2- 2022م، كما تم اعتقاله لدى أجهزة السلطة كان آخرها في 29-12-2022م، حيث أمضى 10 أيام في زنازين الشبح والتعذيب.



يذكر أن أجهزة أمن السلطة تستمر في ارتكاب جريمة الاعتقال السياسي النكراء بحق أبناء شعبنا ومقاومتنا بالضفة المحتلة، وتواصل اعتقال الشيخ المجاهد جمال حمامرة والمجاهدين مراد ملايشة ومحمد براهمة وجمال جعار.