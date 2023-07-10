أمين عام اللجان: اجتماع الأمناء العامون في القاهرة يجب أن يسبقه خطوات توحيدية

أكد الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الششنية، مساء اليوم الإثنين10/7/2023م، أن اجتماع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية في القاهرة يجب ان يسبقه خطوات توحيدية.

وقال الششنية في تصريح صحفي:" نرحب باجتماع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية في القاهرة وبأي خطوات من شأنها المساهمة في وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام ومواجهة العدوان الصهيوني على شعبنا".

وأضاف:" يجب ان يسبق إجتماع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية في القاهرة خطوات توحيدية أهمها إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف ملاحقة المقاومين في الضفة"، لافتاً إلى أن الدعوة لاجتماع الأمناء العامون للفصائل يجب ألا تكون انتقائية ويجب أن تشمل كافة الفصائل الفلسطينية.

وشدد أمين عام اللجان على أن عقد اجتماع الأمناء العامون للفصائل يجب أن يكون على أساس الشراكة والتمسك بنهج المقاومة دون الغاء او إقصاء أحد .

وكانت مصر وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع للأمناء العامين، في ٣٠ من الشهر الحالي، أعلنت حركة الجهاد وحماس تلقيهما دعوة رسمية من القاهرة وموافقتهما على المشاركة.