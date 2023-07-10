راصد جوي لـ"فلسطين اليوم": موجة شديدة الحرارة تصل الخميس إلى فلسطين مصدرها الهند

كشف الراصد الجوي، عبد القادر صافي، اليوم الاثنين 10-7-2023، عن حالة أجواء الطقس في الأراضي الفلسطينية حتى بداية هذا الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن البلاد ستتعرض إلى كتابة هوائية حارة وجافة.

وقال صافي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":إن "الموجة الحارة سيبدأ تأثيرها، يوم الخميس المقبل، وتزداد حدتها الأسبوع المقبل".

وأضاف أنه يرافق هذه الموجة أجواء حالة إلى شديدة الحرارة في أغلب المناطق مع درجات حرارة ما بين منتصف الثلاثينات إلى أواخرها.

كما يرافقها، رطوبة عالية، وفق الراصد الجوي.

ولفت صافي، إلى أن مصدر الموجة، من الهند، وعوامل أخرى كالمرتفع الآزوري شبه الاستوائي، موضحًا أن دولاً عربية ستتأثر بها وبما يرافقها من درجات حرارة ورطوبة عالية.

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توقعات درجات الحرارة في فلسطين حتى الأحد المقبل 16-7-2023