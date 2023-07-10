مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" الليلة الماضية وفجر اليوم الأثنين 10/7/2023 حملة مداهمات تخللها مواجهات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى في محافظة نابلس، منها روجيب وعورتا وقوصين والمنطقة الاثرية في بلدة سبسطية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الشريف بمدينة الخليل واندلعت مواجهات بين الشبان وتلك القوات، فيما اقتحمت قوة اخرى من جيش الاحتلال مخيم العروب واعتقلت الشاب اسامة عويضات عقب اقتحام منزله فيمخيم العروب شمال الخليل,

وفي رام الله اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عابود شمال غرب رام الله عقب اقتحام تلك القوات للبلدة، في حين اقتحمت تلك القوات مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة.