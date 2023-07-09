د. الهندي: الجهاد ستشارك في اجتماع الأمناء العامين بمسؤولية بهدف بناء الوحدة الوطنية

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومسؤول دائرتها السياسية، الدكتور محمد الهندي، اليوم الأحد 9/7/2023، أن الحركة ستشارك في لقاء الأمناء العامين لبحث العلاقات الداخلية الفلسطينية بكل مسؤولية.

وأوضح د. الهندي، أن الحركة تلقت دعوة للمشاركة في لقاء "الأمناء العامين" الذي سيعقد في القاهرة في ٣٠ يوليو الجاري.

وقال :" سنشارك في اللقاء بهدف بناء الوحدة الوطنية على أساس التمسك بالثوابت الوطنية وحماية خيار المقاومة".

وشدد على أن لقاء "الأمناء العامين" يأتي في ظل تكثيف العدو من إجراءاته لمصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، أكدت في وقت سابق تلقيها دعوة مصرية للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين الذي تستضيفه القاهرة.