القائد النخالة: ما حدث خلال معركة "بأس جنين" شكّل نموذجاً مهماً ومحطة هامة في مسيرة المقاومة الفلسطينية

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، اليوم الأحد 9/7/2023م، أن معركة "بأس جنين" كانت ذات أهمية كبرى ومحطة هامة في مسيرة المقاومة الفلسطينية وهي امتداد لمعركة سبقتها بأيام قليلة تم فيها إعطاب سبعة آليات عسكرية واعتبرت ضربة لهيبة القوات الصهيونية

وقال القائد النخالة خلال تصريحات لـوكالة "إرنا" الإيرانية:" إن معركة بأس جنين تميزت بالروح القتالية والتضحية العالية التي تمتع بها المقاتلون من كتيبة جنين وباقي قوى المقاومة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص كتائب شهداء الأقصى وكتائب القسام وكذلك كتائب أبو علي مصطفى".

وأضاف:" ما حدث خلال معركة بأس جنين شكّل نموذجاً مهماً لباقي مدن الضفة الغربية والتي بمجملها تقع تحت الاحتلال الصهيوني وأعتقد ستشكل لاحقاً مصدر إلهام لكل الفلسطينيين"، مبيناً أن الإنجاز الذي تحقق كان بالتصدي لقوات العدو المدججة بكافة أنواع الأسلحة وطردها من المخيم تحت ضغط المواجهة البطولية التي أبداها المقاتلون وكذلك الحاضنة الشعبية التي لم تتردد في الالتفاف حول المقاومة وتقديم الدعم المعنوي والمادي لها

كما بين الأمين العام للجهاد أن ما حدث في جنين من محاولة اجتثاث المقاومة يجب أن نتوقع حدوثه في أي منطقة يرى العدو أنها تشكل تهديداً جدياً على قواته وعلى المستوطنات المنتشرة كالسرطان في الضفة الغربية وعليه فإن نموذج جنين الفلسطيني يجب أن يكون نموذجاً لكل مدن وقرى فلسطين

وأشار إلى أن كتيبة جنين هي فكرة تعمل الآن وبكل جدية وما جرى في جنين يؤكد ذلك ونحن نعمل بكل جدية لانتشار هذه الكتائب في كل المدن الفلسطينية ونعمل من أجل أن يكون نموذج جنين يشمل كافة المدن الفلسطينية

وقال :" ليس غريباً أن ينخرط جيل الشباب ومن كافة الأعمار في أعمال المقاومة كلما كان ذلك ممكنناً ومتاحاً وطالما أن فلسطين تحت الاحتلال فلن تتوقف المقاومة"، مؤكداً أن التحديات كبيرة، وقلة الإمكانيات تجعل صيرورة المقاومة وتصاعدها في مد وجزر ولو تحمل العرب والمسلمون مسؤولياتهم بشكل جدي وحقيقي تجاه دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته لاختلفت الصورة منذ زمن بعيد

وحول ادعاءات الاحتلال بامتلاك المقاومة في جنين أنفاقاً وعبوات ناسفة متطورة وطائرات مسيرة، قال القائد النخالة:" نعم يوجد أشياء كهذه، ولكن ليس بالشكل الذي يتحدث عنه العدو، هذه العناوين والتسميات هي ضرورية ومرافقة لوجود المقاومة وهي متواضعة جداً".

وأضاف:" العدو يبالغ ويريد أن يقول إنه يقاتل على جبهة تملك إمكانيات كبيرة ليبرر استخدامه لأحدث الأسلحة من طائرات ووسائل قتالية أخرى وليغطي فشله في إنهاء حالة المقاومة التي تعتمد بشكل رئيسي على المقاتل الفلسطيني الشجاع".

وبشأن موقف المقاومة في غزة خلال العدوان على جنين، أكد أمين عام الجهاد أن ما أود التأكيد عليه هو أننا في قوى المقاومة نتابع كل شيء ونفعل ما يجب فعله عند الضرورة وهناك اجتهادات مختلفة ونسعى دوماً لأن تكون المقاومة بكافة أماكن تواجدها جزءاً من المعركة

وأضاف:" غزة ليست دولة عظمى ولكن لديها إمكانيات مقاومة وممكن أن يكون لها دور مهم في أي معركة أو عدوان يتعرض فيه الشعب الفلسطيني والمقاومة لتهديد كبير"، مشدداً على أن غزة ستقوم بواجبها كلما كان ذلك ممكناً وضرورياً ومن المهم أن أقول هنا أننا لم نتوقف عن تقييم الموقف ساعة بساعة لنقوم بما هو ضروري في الوقت المناسب