كييف تتبنّى تفجير جسر القرم

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:07 ص
09 يوليو 2023
جسر القرم
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أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، تبنّي سلطات كييف تفجير جسر القرم خريف عام 2022 "لتعطيل لوجستيات الروس".

نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار كتبت على "تيليغرام": "منذ 273 يوما، وجهنا أول ضربة لجسر القرم لتعطيل الخدمات اللوجستية للروس".

وفي نهاية شهر مايو الماضي، قال رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فاسيلي ماليوك: إن كييف أرادت "قطع الطريق اللوجستي" إلى شبه الجزيرة واتخذت الإجراءات المناسبة، لكنه لم يحدد أي منها.

تجدر الإشارة إلى أن شاحنة انفجرت على جسر القرم صباح يوم 8 أكتوبر، ما أدى لاشتعال النار في 7 عربات قطار شحن كان يعبر الجسر الذي انهار جزئيا.

وتوقف الجسر لمدة قصيرة عن العمل قبل أن يتم ترميمه واستئناف حركة المرور عبره بين القرم وباقي أراضي روسيا.

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