مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد 9/7/2023 ، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

اعتقلت قوات الاحتلال ه‍شام أبو صالح من مدينة نابلس بعد مداهمة منزله والعبث في محتوياته.

ومن مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال من حي تل الرميدة الطفلين تيمور القصراوي، وإسحاق شاهين، أثناء عودتهما إلى منازلهما بالقرب من الحي.

وأصيب في ساعات متأخرة من الليل، أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال شرق مدينة قلقيلية، بينها إصابة وصفت بالخطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين، بينهم مسن يبلغ من العمر 60 عاما.

وتواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة.