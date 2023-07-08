سرايا القدس- كتيبة عقبة جبر: نفذنا عمليات اطلاق نار استهدفت عدد من حواجز الاحتلال في المخيم

أعلنت سرايا القدس - كتيبة عقبة جبر اليوم السبت 8/7/2023 ، عن تنفيذ جند الكتيبة الميامين عمليات اطلاق نار استهدفت عدد من الحواجز في مخيم عقبة جبر يوم الأربعاء 5/يوليو/2023م بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.
وقالت الكتيبة "جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات .
فيما يلي نص البيان كاملاً :
بسم الله الرحمن الرحيم
قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ
بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة عقبة جبر
نفذ جند الكتيبة الميامين عمليات اطلاق نار استهدفت عدد من الحواجز في مخيم عقبة جبر يوم الأربعاء 5/يوليو/2023م بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.
جهادنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات
سرايا القدس كتيبة عقبة جبر
8/7/2023