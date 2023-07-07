سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت 8 يوليو 2023، يبحث الكثير من الأشخاص في سوريا وخارجها عن أسعار صرف الدولار في سوريا اليوم، و يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار في سوريا كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم السبت.

كم سعر الدولار مقابل الليرة السورية

شهد سعر صرف الدولار تراجعاً مقابل الليرة السورية بشكل طفيف، بينما خفض البنك المركزي السوري سعر الليرة

وحدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 8500 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 9216.98 ليرة سورية لليورو الواحد.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك رسميا 6532 ليرة، وفقا لنشرة المصارف.

في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي رسميا 8200 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

وانخفض سعر الدولار قفزاته مقابل الليرة السورية اليوم في السوق السوداء إلى 9400 ليرة للشراء و 9500 ليرة للبيع مقابل 9450 ليرة للشراء و 9550 ليرة للبيع أمس .

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 9400 ألف ليرة سورية.

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

وارتفع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 10214 ليرة للشراء و 10328 ليرة للبيع مقابل 10295 ليرة للشراء و 10409 ليرة للبيع أمس

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وبلغ سعر الليرة التركية اليوم في سوريا 359 ليرة للشراء 364 ليرة للبيع.