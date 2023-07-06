فريق إنتر ميامي غاضب.. فما السبب؟

شن لاعب نادي إنتر ميامي الأميركي، رودولفو بيزارو، هجوما على قوانين الدوري الأميركي لكرة القدم.

جاء ذلك في أعقاب الشائعات التي أفادت بأن هذه القوانين ستجبره على مغادرة النادي بغية إفساح المجال أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأعلن ميسي في يونيو الماضي أنه سينتقل إلى إنتر ميامي الأميركي، منهيا بذلك التكنهات حول وجهة المقبلة بعد أن أمضى موسمين مع نادي باريس سان جرمان الفرنسي.

وبحسب التقارير فإن أجر ضخم سيتلقاه "البرغوث" من النادي، مع دخل سنوي يبلغ 50 مليون دولار سنويا في مدة العقد التي تصل إلى عامين ونصف العام،علاوة على أن يحصل ميسي على حصة في النادي بعد تقاعده.

ووفقاً لهذه النقارير، ومن أجل توفير أجر ليونيل ميسي ولكي يكون الأمر متسقا مع القانون، سيكون النادي الأميركي مطالبا بالتخلي عن أحد نجومه، ويبدو أن الأمر وقع على اللاعب المكسيكي، رودولفو بيزارو، علما بأنه يتلقى أكبر أجر في النادي حاليا وقدره 3 ملايين دولار سنويا.

ويُعد بيزارو من الرياضيين الذين يطلق عليهم اسم "اللاعب المحدد"، وهو قانون يبيح للنادي منح اللاعبين راتبا أعلى من الحد الأقصى المتاح وهو مليون ونصف المليون دولار.

ويُشار إلى أنه بوجود ميسي وبالراتب الضخم الذي سيتقاضاه سيكون النادي الأميركي مطالبا بالتخلي عن واحد من "اللاعبين المحددين".

جدير ذكره أنه يطلق على هذا القانون أيضا "قانون بيكهام" لكون اللاعب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام أول المستفيدين من هذا القانون عام 2007.