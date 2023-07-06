موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة هل صرف شيكات الشؤون هذا الشهر، تعيش الأسر المدرجة على برنامج الدفعات النقدية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية أسوأ فتراتهم المعيشية والاقتصادية بسبب تأخير صرف دفعات شيكات الشؤون، حتى إن الوزارة لم تصرف أي دفعة أو سلفة نقدية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ كانت التوقعات بصرف دفعة من الدفعات المتراكمة والمتأخرة لدى وزارة التنمية الاجتماعية والمالية في رام الله، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن.

موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية غزة والضفة

موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية غزة والضفة، العائلات المستورة في قطاع غزة والضفة الغربية تعيش ظروفاً غاية في السوء نتيجة انقطاع استلامها لدفعات الشؤون الاجتماعية منذ وقت طويل، حتى باتت الوزارة تدفع مرة واحدة كل عام بدلا من 4 مرات كما الاتفاق وكل ذلك بذريعة الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، على الرغم من إن الاتحاد الأوروبي يفي بدفعاته التي يذهب جزءاً منها لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة هل صرف شيكات الشؤون هذا الشهر، إذا حصلت على معلومات رسمية بهذا الشأن.

اخبار الشؤون الاجتماعية في فلسطين

اخبار الشؤون الاجتماعية في فلسطين، لا جديد يذكر بشأن استلام أموال مستحقات الشؤون الاجتماعية في القريب العاجل، خاصة وأن التنمية والمالية لم تصرحا بأي معلومات رسمية عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر المتعففة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة الذين يبلغ عددهم نحو 116 ألف أسرة، جميعها تُعاني من فقر مدقع لأنها تعتمد على تلك الدفعات كمصدر وحيد في تدبير أمور منزلها والتزاماتها الكثيرة والكبيرة.

متى صرف شيكات الشؤون 2023

متى صرف شيكات الشؤون 2023، تصريحات مسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية تقتصر على أنهم يعلمون جاهدين لصرف دفعات الشؤون الاجتماعية في أٌر بوقت ممكن، لكن دون تقدم ملفت في هذا الملف، وهو ما يؤرق تلك الأسر التي لا مصدر دخل لديها سوى دفعة الشؤون لأسباب عديدة أبرزها كبرهم بالسن وإصابتهم بالأمراض لاسيما المزمنة منها، وغير ذلك، وسيبقى فريق العمل يتابع مستجدات صرف دفعات الشؤون الاجتماعية ويوافيكم بأخر التطورات.