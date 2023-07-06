انخفاض أسعار النفط اليوم

شهدت أسعار النفط اليوم الخميس 6/7/2023 ، تراجعاً على الرغم من تقديرات أظهرت تراجع مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو " بنسبة 0.04% إلى 71.76 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.27% إلى 76.44 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ووفقا لتقديرات لمعهد البترول الأمريكي فإن مخزونات الخام تراجعت بحوالي 4.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.