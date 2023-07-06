أدعية مستجابة للنجاح في التوجيهي 2023- دعاء لابني بالنجاح في الثانوية العامة 2023- مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وترقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، يزداد الدعاء للأبناء بالنجاح، حيث أن الدعاء يعتبر عبادة عظيمة تقوي علاقة المسلم بالله سبحانه وتعالى وتجعله يواجه الصعوبات في حياته بصبرٍ وثقة بالله، لذا يزيد البحث عن أدعية مستجابة للنجاح في التوجيهي 2023- دعاء لابني بالنجاح في الثانوية العامة 2023، لذا تحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر أدعية مستجابة للنجاح في التوجيهي.

أدعية مستجابة للنجاح في التوجيهي 2023

من المستحب الاستمرار في المداومة على أدعية مستجابة للنجاح في التوجيهي في جميع الأوقات وقبل معرفة النتائج:

اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لي عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.

يا رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح.

اللهم ألهمني علماً أعرف به أمرك، وأعرف به نواهيك، وارزقني اللهم فهم وبلاغة النبيين، وفصاحة حفظ المرسلين، وسرعة إلهام الملائكة المقربين، وأكرمني اللهم بنور العلم، وسرعة الفهم، وأخرجني من ظلمات الوهم، وافتح لي أبواب رحمتك.

يا رب كن معي فإني فقير إليك، ضعيف من دونك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، وما بي من نعمة أو فضل أو اجتهاد، فبفضلك أنت، لا بجهدي واجتهادي فقط، فلك الحمد ولك الشكر والفضل، ولك الثناء الحسن.

اللهم يا حي يا قيوم، رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم، وارزقني الحكمة والمعرفة والعلم وثبات الذهن والعقل والحلم.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك عمن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، يا رب وفقنا في الامتحانات، وارزقنا النجاح، يا أرحم الراحمين.

يا رب وفق طالبات وطلاب الثانوية العامة یا الله، وفقهم في امتحاناتهم يا رب يا الله وسهل لهم أمرهم يا رب العالمين.

اللهم يا رب اكرمهم بنور الفهم، وأخرجهم من ظلمات الوهم، وافتح عليهم بمعرفة العلم، وسهل لهم أبواب فضلك وانشر عليهم من خزائن رحمتك یا ارحم الراحمین.

اللَّهمَّ لا سَهلَ إلَّا ما جَعَلتَه سَهلًا، وأنتَ تَجعَلُ الحَزْنَ إذا شِئتَ سَهلًا.

اللهم يا رب افتح لي أبواب حكمتك، وانشر علي رحمتك، وامنن علي بالحفظ والفهم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، يا أرحم الراحمين.

أدعية للنجاح في الحياة 2023

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً.

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.

اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين.

اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

أدعية مستجابة للنجاح والتوفيق 2023

اللهم اجعل شبابنا عبرة وقدوة للخير، اللهم قوي إيماننا وبإيماننا قوي عملنا، وبعملنا زد من نجاحاتنا.

اللهمّ إنّي استودعتك ما قرأت وما حفظت وما تعلّمت، فردّه عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللَّهُمَّ أسْلَمْتُ وجْهِي إلَيْكَ، وفَوَّضْتُ أمْرِي إلَيْكَ، وأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَيْكَ، رَغْبَةً ورَهْبَةً إلَيْكَ، لا مَلْجَأَ ولَا مَنْجَا مِنْكَ إلَّا إلَيْكَ، اللَّهُمَّ آمَنْتُ بكِتَابِكَ الذي أنْزَلْتَ.

اللهم صلّ صلاة كاملة وسلّم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّاراً، لك ذكّاراً، لك رهّاباً، لك مطواعاً، لك مخبتاً، لك أواهاً منيباً، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

اللّهم إنّا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضى والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابــة، اللّهم ارزقنا نوراً في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.

دعاء لطلاب التوجيهي بالنجاح 2023

اللهم يا مُ فتح الأبواب ويا منجز الأمور، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، أن توفقني وتُيسِّر لي النجاح في امتحاني التوجيهي.

يا رب اجعلني متحمسًا للعلم والمعرفة وأُفتح لي باب الفهم العميق والاستيعاب السريع.

يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أرزقني الثقة بالنفس والتركيز والفهم السريع.

دعاء النجاح في الامتحان 2023

اللهمّ علّمني من العلوم النافعة ما تعينني به على نشر دينك في أرضك الواسعة يا ربّ العالمين، اللهمّ وفّقني إلى ما فيه خير لي في دنياي وآخرتي يا أكرم الأكرمين.

اللهمّ يا من علّمت سليمان منطق الطير علّمني ما ينفعني في دنياي وآخرتي، اللهمّ يا من آتيت لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة والمعرفة في أمور الدين والدنيا.

اللهمّ اجعل لي من لدنك وليًا واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، اللهمّ لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، اللهمّ فتقبّل منّي دعائي إنّك أنت السميع العليم.

دعاء لطلاب التوجيهي 2023

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، حسنة وقنا عذاب النار برحمتك یا عزیز یا غفار.

اللهم يسر لهم كل عسيرف إن تیسیر العسير عليك بسير.

رب اشرح صدورهم ويسر امورهم واحلل عقدة من السنتهم يفقهو قولهم، اللهم علمهم ما ينفعهم وأنفعهم بما علمتهم وزدهم علما وفهما يا اكرم الأكرمين.

اللهم اشرح صدورهم ويسر امورهم وافتح لم من بركات السماء والارض إنك سميع مجيب.

اللهم علمهم ما جهلو وذكرهم ما نسوا انا نستودعك ما قرأوا وما حفظو تعلموا فرده اليهم هند حاجتهم الیه انك علی کل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء لطلاب التوجيهي تويتر

اللهم لا تحرمهم لذة النجاح، وهب لهم من توفيقك ما يبلغه طموحه.

دعاء نجاح توجيهي قصير 2023

اللهم ذكرني ما نسيت، واحفظ علي ما علمت، وزدني علما. بسم الله الفتاح العليم، الذي علم الإنسان ما لا يعلم، بسم الله المعطي، اللهمبأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، افتح لي عقلي ونور قلبي.

اللهم أشهدك أني أدرس في سبيلك بنية نفع أمتي، اللهم أنت أمرت بالعلم، وأنا أنفّذ، ارزقني الإخلاص وتقبل مني، واجعل ما أدرس في ميزان حسناتي.

أدعية مستجابة للنجاح في العمل 2023

اللهم إنّي أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان عسيراً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم صبّ علينا الخير صباً صباً، ولا تجعل عيشنا كداً كداً.

اللهم إن غادرت هذا المكان فبارك لي في رحلتي وسفري، وبارك لي في أهلي وبيتي، إنّك أنت الخليفة في المال والأهل والولد.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمّن سواك.