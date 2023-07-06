اشتباكات مسلحة خلال محاصرة الاحتلال لمنزل في سيلة الظهر… واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق وإصابات بالاختناق واعتقالات طالت عددا من المواطنين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بالقرب من جنين.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر قضاء جنين، وحاصرت أحد منازل السكان، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وذلك بعد أن تصدت مجموعة من المسلحين للقوات المقتحمة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين لم تعرف هويتهما من المنزل المحاصر في سيلة الظهر، كما اعتقلت القوات الشاب مجاهد قبها، نجل الأسير محمد قبها من بلدة يعبد قضاء جنين.

وفي نابلس، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع نحو 22 إصابة بالاختناق جراء الغاز السام، خلال مواجهات على مدخل بيتا.

يأتي ذلك، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار قضاء الخليل، واندلعت ‎مواجهات داخل المخيم مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي‎ صوب الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن عاصم نزال بعد اقتحام منزله في حي نزال، كما اعتقلت الشاب معتصم سويلم بعد اقتحام منزله في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية.