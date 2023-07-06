بالصور بدء وصول الحجاج من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى إلى غزة

بدأ صباح اليوم الخميس 6 يوليو 2023، وصول حجاج بيت الله الحرام من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي، بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج لعام 1444/ 2023.

وشارك في استقبال حجاج المكرمة ممثلون عن وزارة الأسرى والمحررين، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية وأطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود والشرطة المجتمعية.

الجدير بالذكر أن حجاج المكرمة غادروا قطاع غزة في 25 من يونيو الماضي، عبر معبر رفح متوجهين إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك الحج.

وكانت أفواج حجاج بيت الله الحرام إلى وصلت إلى محافظات الضفة الغربية المحتلة عبر معبر الكرامة الأحد الماضي، وذلك بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج 1444 في الديار الحجازية.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري في تصريح صحفي سابق: إن حوالي (7000) حاج فلسطيني أدوا الفريضة هذا العام بمتابعة واهتمام من البعثة بطواقمها المختلفة التي امتازت بسرعة التجاوب مع الجميع.















