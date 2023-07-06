كتيبة جنين: الاعتقال السياسي وصمة عار ونُحمل أجهزة السلطة المسؤولية عن حياة المُضربين بسجونها

أكدت سرايا القدس -كتيبة جنين فجر اليوم الخميس 6 يوليو 2023، أنّ الاعتقال السياسي الذي تُنفذه أجهزة أمن السلطة بحق المجاهدين هو وصمة عار مضيفة: "من المخجل أن نخوض المعارك مع الاحتلال ونطعن من الخلف".

وحمّلت كتيبة جنين في بيان صدر عنها، أجهزة أمن السلطة المسؤولية الكاملة عن حياة المجاهدين المضربين عن الطعام في سجونها.

بيان كتيبة جنين كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

وَٱتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

بيان صادر عن سرايا القدس - كتيبة جنين

يا أبناء شعبنا المجاهد العنيد الصامد.. يا أبناء مدينة جنين ومخيمها وقراها.. يا أبناء جبع وأهلها الصامدين لقد شاهد الجميع حجم العدوان الكبير الذي شنه جيش العدو صوب مدينة جنين وخصوصاً مخيم جنين وما شهده من تدمير وحصار وقتل واعتقال في صفوف المدنيين وارتكاب المجازر خلال هذا العدوان الغاشم، وكانت سرايا القدس - كتيبة جنين ومجاهدوها الأبطال يقفون في وجه هذه الغطرسة الصهيونية يقدمون دماءهم رخيصة دفاعاً عن أبناء شعبهم وكان مجاهدونا في سرايا القدس - كتيبة جبع في عونهم ونصرتهم والقتال بجانبهم.

إن ما يدمي القلب أن تأتينا الطعنة القاتلة من الخلف، من قبل أبناء جلدتنا من قبل أجهزة أمن السلطة التي قامت يوم الثلاثاء الماضي بفعل لا يرضاه أي مناضل ومدافع عن هذه الأرض.

حيث قام جهاز الأمن الوقائي باعتقال الأخ المجاهد مراد ملايشة والأخ المجاهد محمد براهمة والاعتداء عليه هو وثلة من إخوانه المجاهدين الذين كانوا في طريقهم لمساندة إخوانهم في كتيبة جنين، وما يزال التوتر قائماً بمواصلة اعتقالهم من قبل أجهزة السلطة.

نحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية حياة الاخوة المضربين عن الطعام في سجونهم.

ان الاعتقال السياسي بحق اخوتنا وابناءنا المجاهدين لهو وصمة عار ومن المخجل أن نخوض المعارك مع الاحتلال ونطعن من الخلف.

ندعوا اخوتنا في قيادة وحركة فتح الأعزاء أن يقفوا عند مسؤوليتهم في كبح هكذا تصرفات وملاحقة واعتقال، فلقد نهضنا لقتال العدو وما دون ذلك هوامش.

إخوانكم سرايا القدس - كتيبة جنين

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣