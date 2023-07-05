حزب التحرير ينظم وقفات في الضفة الغربية تستنصر جيوش المسلمين لنصرة أهل جنين

نظم حزب التحرير سلسلة وقفات حاشدة في مدن الضفة الغربية اليوم الأربعاء، نصرة لمخيم جنين الذي تعرض لعدوان غاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلقت وقفات حاشدة في كل من مدن الخليل ورام الله وقلقيلية كان الحزب قد دعا لها بالأمس بعنوان "نصرة لجنين واستنصاراً لجيوش المسلمين".

وطالب المشاركون في الوقفات جيوش الأمة الإسلامية، بالتحرك لنصرة فلسطين، مفتتحة بالقول "الله أكبر... متى تتحرك حمية الرجال في جيوش المسلمين فنرى جحافلهم تكبر في باحات الأقصى الله أكبر... أليس جيش مصر قادراً في ساعة من نهار على استئصال كيان يهود من جذوره، أليس جيش الأردن قادراً على سحق كيان يهود وإزالته من الوجود... أليست جيوش تركيا وباكستان قادرة على تحرير بيت المقدس وتحقيق وعد الله وبشرى رسوله".

كما تضمنت عدة كلمات تحدثت عن بطولة المجاهدين في جنين ومخيمها، حيث جاء فيها: "في جنين أرض البطولات عدد قليل من المجاهدين الأبطال صمدوا في مواجهة الطائرات والمدرعات وآلاف الجنود وما تخلوا عن سلاحهم، فماذا عنكم يا أجناد جيوش المسلمين، إن صمود هؤلاء المجاهدين وثباتهم أغاظ عدوكم فخرج مسربلاً بالخزي وهذا يكشف عن قوة وعزيمة المؤمنين في مواجهة أعدائهم، إن صمود هؤلاء الأبطال وثباتهم وقتالهم رغم قلة عددهم وعتادهم يفضح حكام الطاغوت الذي يكبلون جيوش الأمة عن القيام بواجبهم نصرة للإسلام ونصرة للأقصى".

وأشارت كذلك إلى الموقف المخزي للحكام في ظل هذه الأحداث بالقول "إن المغضوب عليهم يدنسون الأقصى صباح مساء، ويدمرون البيوت ويسفكون الدماء، ثم يخرج علينا من يقول نحذر "إسرائيل" من تجاوز الخطوط الحمراء، عن أي خطوط حمراء تتكلمون، أبقي خطوط حمراء بعد تدمير البيوت وتهجير الناس وسفك الدماء وتدنيس المسجد الأقصى".

وقد وجهت الكلمة خطاباً للأمة الإسلامية قالت فيه "إننا من فلسطين نخاطبكم ونقول لكم، إن كان أهل فلسطين هم رأس الحربة فهل ترضى الأمة الحية بأن تكسر حربتها، وإن كان أبطال جنين هم أبناؤكم فهل تخذل الأمة أبناءها الأبطال، أليس الخذلان عاقبته الخذلان من الله؟"