القيادي شهاب: الانتصار الذي تحقق في جنين ستراكم عليه المقاومة مزيداً من التطور العسكري

قال داود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 5 يوليو 2023: إنه من حق الأهالي الاحتفال حتى ساعات الصباح بالإنجاز العظيم الذي حققته المقاومة الفلسطينية بقيادة سرايا القدس- كتيبة جنين رغم إجرام جيش الاحتلال خلال العدوان على المخيم، مؤكداً أن جنين انتصرت على المشروع الصهيوني.

وأكد القيادي شهاب في مداخلة عبر إذاعة "القدس" تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"،

أنّ "إسرائيل وجيشها" انهزما أمام بأس وقوة المقاومة والحاضنة الشعبية في جنين، مشددا على أن كل فلسطيني من حقه أن يفتخر ويرفعوا رؤوسهم عالية بالنصر الذي حققته المقاومة على الجيش المهزوم خلال يومين من المعارك الضارية.

وأشار إلى أن هذا الانتصار ستراكم المقاومة عليه مزيداً من العمل والثبات والتطور العسكري والميداني ضد العدوان والاحتلال الإسرائيلي، منوها إلى أن ما قبل هذه المعركة ليس كما بعدها.

وأضاف: "أن الشعب الفلسطيني بمواجهة العدو يراكم إنجازات وانتصارات وفي كل معركة يخضوها تكون أفضل من سابقتها من حيث أداء المقاومة وجهوزيتها وتخطيها، وهو يدل على أن المقاومة تستفيد من تجاربها جيداً من الأحداث المتراكمة"، معتبراً أن ما حققته المقاومة شيئاً مذهلاً؛ خاصة أنها لم تسمح للعدو بتحقيق أي من أهدافه خلال العدوان.

حنكة عسكرية

وأكمل قائلاً: "الاحتلال دخل إلى جنين يبحث عن مقاتليها ومجاهديها يريد قتلهم وإبادتهم، لكن لم يجد شيئاً في طريقه سوى الضربات تلو الضربات والانفجارات تلو الانفجارات التي كبدت الجيش خسائر فادحة، وهذا كله بسبب الحنكة التي اكتسبها الفدائيون في جنين بسبب المواجهات المتراكمة".

وأشار إلى أن العدو كان عاجزاً تماماً بالإيقاع بالمقاومين، لذلك لجأ إلى الانتقام من الأرض والمباني والبنية التحتية باتباع سياسة "الأرض المحروقة"؛ لأن جنوده شعروا بالإحباط واليأس أمام استبسال المقاومة الفلسطينية في عملها وقتالها وإبداعاتها، متابعاً: "الضربة الاستباقية الأولى التي شارك فيها سلاح الجو الصهيوني الذي غطى تماماً سماء جنين، بمساندة وحدات المشاة والخاصة وغير ذلك، بعد انتهاء الضربة كان الاحتلال يتوقع نتائج مذهلة، لكنه تفاجؤوا بعكس ذلك تماماً".

وقال: "الاحتلال كان يتوقع ارتقاء أعداد كبيرة في صفوف المقاومة، لكنه تفاجأ بعكس ذلك، ما يعكس مدى تطور عمل المقاومة في جنين".

وأشار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، إلى وجود عوامل كثيرة دفعت لتحقيق إنجاز المقاومة في جنين، في مقدمتها صمود أبطال سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي وكل أذرع المقاومة التي قاتلت جنباً إلى جنب في مخيم جنين"، لافتاً إلى أن عملية "تل أبيب" التي جاءت تزامناً مع تكبيد الاحتلال خسائر بشرية في المخيم جاءت كصفعة له وأدرك أنه أخطأ في حساباته باجتياح جنين".

وزاد بالقول: "العدو كان يظن أنه سيدخل إلى قلب جنين ويحسم المعركة في ساعات قليلة بالقضاء على كتيبة جنين والتواجد العسكري لفصائل المقاومة، لكن حساباته باءت بالفشل وانسحب يجر أذيال الخيبة والهزيمة".

وجه القيادي شهاب، التحية إلى جنين ومخيمها ومقاومتها الباسلة وشعبها العظيم الذي تمترس خلف حقوقه وفي أرضه وخلف مقاومته.