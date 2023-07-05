بالفيديو طائرات الاحتلال الحربية تستهدف عدة مواقع وأهداف في قطاع غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الأربعاء، عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، بأن الطائرات الحربية للاحتلال استهدفت أحد مواقع المقاومة شرق بيت لاهيا بصاروخين.

وفي وقت سابق استهدف طيران الاستطلاع ذات الموقع للمقاومة شمال قطاع غزة بصاروخ واحد على الأقل.

كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية موقعًا للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ووفقاً للمصادر، فإن القصف الأخير غرب مدينة غزة خلف أضرار مادية كبيرة في بعض المنازل المجاورة للموقع المستهدف.

وقال المتحدث باسم الجيش "الإسرائيلي":" إن الطائرات الحربية تقصف الآن أهدافاً في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ في وقت سابق الليلة". وفق قوله.

وكان الاحتلال "الإسرائيلي" زعم إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة نحو سديروت والقبة اعترضتها.