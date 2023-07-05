القائد النخالة: لقد سجل الشعب الفلسطيني انتصاراً كبيراً بهزيمة العدوان على جنين ومخيمها

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، فجر اليوم الأربعاء 5-7-2023، أن الشعب الفلسطيني سجل انتصاراً كبيراً بهزيمة العدوان على جنين ومخيمها وقادت "كتيبة جنين" ومقاتلوها البواسل هذا الانتصار الكبير.

وأضاف القائد النحالة في تصريح صحفي: "أثبت الشعب الفلسطيني بوحدته والتفافه حول المجاهدين أنه يستطيع أن يقهر العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الساحات ومعركة ثأر الأحرار إلى بأس جنين".

وتابع قائلاً: "إنها معارك مجد يسجلها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة وفي مقدمتها سرايا القدس، وفي هذه اللحظات التاريخية تخرج جنين عن بكرة أبيها تهتف للمجاهدين ولكتيبة جنين, إنها لحظات عز ومجد ستبقى حاضرة في مسيرة شعبنا حتى النصر النهائي بإذن الله".

ووجه الأمين العام القائد النخالة، التحية للمقاتلين الأبطال ولثوار جنين وأبنائها الذين سجلوا هذا النصر الواضح في مواجهة العدو، داعياً إلى التكاتف الوطني من أجل تعزيز صمود مخيم جنين ليبقى عنواناً ملهماً للثورة والتحدي والجهاد والمقاومة.

وإليكم نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن الأخ القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين



الحمد لله رب العالمين والله أكبر وما النصر إلا من عند الله ، لقد سجل الشعب الفلسطيني العظيم انتصاراً كبيراً بهزيمة العدوان على جنين ومخيمها, وقادت كتيبة جنين ومقاتلوها البواسل بكل شجاعة وبطولة هذا الانتصار الكبير، وأثبت الشعب الفلسطيني بوحدته والتفافه حول المجاهدين أنه يستطيع أن يقهر العدو في كل مواجهة يخوضها، من معركة سيف القدس إلى معركة وحدة الساحات ومعركة ثأر الأحرار إلى بأس جنين.

إنها معارك مجد يسجلها الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة وفي مقدمتها سرايا القدس، وفي هذه اللحظات التاريخية تخرج جنين عن بكرة أبيها تهتف للمجاهدين ولكتيبة جنين, إنها لحظات عز ومجد ستبقى حاضرة في مسيرة شعبنا حتى النصر النهائي بإذن الله.

أوجه التحية للمقاتلين الأبطال ولثوار جنين وأبنائها الذين سجلوا هذا النصر الواضح في مواجهة العدو، وأدعو إلى التكاتف الوطني من أجل تعزيز صمود مخيم جنين ليبقى عنواناً ملهماً للثورة والتحدي والجهاد والمقاومة.

المجد للشهداء والمجد لمجاهدي شعبنا، والحمد لله رب العالمين..

الأربعاء 5 يوليو 2023م