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بالفيديو
الخامسة منذ بدء العدوان: المقاومة تسقط طائرة مسيرة بجنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:09 م
04 يوليو 2023
المقاومة تسقط طائرة مسيرة هي الخامسة منذ بداية العدوان على جنين
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