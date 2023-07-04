بالفيديو الخامسة منذ بدء العدوان: المقاومة تسقط طائرة مسيرة بجنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:09 م
04 يوليو 2023
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 المقاومة تسقط طائرة مسيرة هي الخامسة منذ بداية العدوان على جنين

 

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