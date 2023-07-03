كتيبة جنين: فجّرنا عبوات ناسفة تدخل الخدمة لأول مرة بآليات الاحتلال وأعطبنا عدداً منها

أكدت سرايا القدس- كتيبة جنين اليوم الاثنين 3 يوليو 2023، أن مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوات ناسفة تدخل للخدمة لأول مرة بآليات تابعة للاحتلال الإسرائيلي، وأعطبت عدداً منها.

وقالت سرايا القدس - كتيبة جنين في بلاغ عسكري: "ضمن عملية بأس جنين وفي إطار الرد على العدوان المستمر والمتصاعد من قبل قوات الاحتلال بعون الله وقوته وتوفيقه تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات الناسفة التي تدخل الخدمة لأول مرة بآليات الاحتلال وتصيبها بدقة".

واستشهد 4 مواطنين، وأصيب 27 آخرون بينهم 7 بجروح خطيرة، فجر اليوم الاثنين 3 يوليو 2023، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والقصف الصهيوني المتواصل على مناطق متفرقة من مخيم جنين بالضفة المحتلة.