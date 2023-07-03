الإعلام العبري : 1000 جندي صهيوني يشاركون في العملية العسكرية في جنين

كشف الإعلام العبري اليوم الاثنين 3/7/2023 ، إن أكثر من 1000 جندي صهيوني من وحدات مختلفة يشاركون بالعملية العسكرية الواسعة على جنين.

وقالت صحيفة يديعوت إن حوالي 15 غارة جوية شنها سلاح الجو حتى الآن في جنين.

وقال مسؤول إسرائيلي إن "إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بالعملية العسكرية في جنين، لكنها لم تذكر موعدها"

ويشار إلى أن الاحتلال يواصل منذ فجر اليوم شن عدوان عسكري على جنين ومخيمها أدى حتى اللحظة لاستشهاد 3 مواطنين و25 إصابة بينها خطيرة، في محاولة لوأد فتيل المقاومة المشتعلة في الضفة والتي أشعلتها كتيبة جنين من عدة سنوات.