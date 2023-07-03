الغرفة المشتركة: استمرار العدوان على جنين سيُحدد طبيعة رد المقاومة

زفّت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية صباح اليوم الاثنين 3 يوليو 2023، شهداء مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي فجر اليوم.

وأكدت الغرفة المشتركة في بيان عسكري أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، وإن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم، داعية كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد.

وأشارت في بيانها إلى أن استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة.

ودعت أبناء شعبنا في كل مدننا وقرانا ومخيماتنا خاصة حول جنين لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية ردًا على عدوانه، وندعو المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه.

ووجهت كل التحية لأبطال جنين الذين يقفون شامخين عازمين على إذلال العدو وكسر عنجهيته، وتحية لشعبنا المرابط الذي يحتضن المقاومة ويقف في وجه العدوان.

نص البيان كاملاً كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

بسم الله الرحمن الرحيم

{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ }

بيان عسكري صادر عن:

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

حول/ عدوان الاحتلال على مخيم جنين البطولة

يا جماهير شعبنا وأمتنا في كل مكان..

نزف إليكم شهداء مخيم جنين الصامد الأبي، والذي يسطر ملحمة جديدة من البطولة والفداء أمام غطرسة الاحتلال البغيض الذي بدأ عدوانه على المخيم تحت جنح الظلام فجر اليوم طامعًا في كسر شوكة جنين البطولة وواهمًا بقدرته على استئصال ثورة ومقاومة أهلنا في جنين وفي الضفة المحتلة..

وعليه فإننا في الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية نوكد على ما يلي:

أولًا: كل التحية لأبطال جنين الذين يقفون شامخين عازمين على إذلال العدو وكسر عنجهيته، وتحية لشعبنا المرابط الذي يحتضن المقاومة ويقف في وجه العدوان.

ثانيا: إن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم لمتابعة العدوان الهمجي على جنين، وإن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم. وندعو كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد.

ثالثًا: إن استمرار العدوان على جنين وسلوك الاحتلال هو ما سيحدد طبيعة رد المقاومة.

رابعًا: ندعو أبناء شعبنا في كل مدننا وقرانا ومخيماتنا خاصة حول جنين لتفعيل المواجهة مع الاحتلال ومساندة جنين وتلقين العدو دروسًا قاسية ردًا على عدوانه، وندعو المقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه.

والله أكبر والنصر للمقاومة،،

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

الاثنين 15 ذو الحجة 1444هـ

الموافق 03-07-2023م