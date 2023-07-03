المقاومة ستواجه العدو

الجهاد: جنين لن تستسلم وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو رداً على عدوانه في جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:07 ص
03 يوليو 2023
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أكدت حركـة الجهـاد الإسلامـي فـي فلسطيـن، اليوم الاثنين 3/7/2023، أن  جنين لن تستسلم، والمقاتلون عاقدون العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات، مشددةً على أن كل الخيارات مفتوحة لضرب العدو رداً على عدوانه في جنين .

وقالت الحركة في بيان صحفي:"  العدوان على جنين لن يحقق أهدافه، وسنبقى جنين عنواناً للصمود، و جنين لن تستسلم، ومقاتلونا عاقدون العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات"

وشددت على أن  العدو الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على هذا العدوان.

وأضافت:" المقاومة ستواجه العدو وستدافع عن الشعب الفلسطيني ، وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو رداً على عدوانه في جنين .

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