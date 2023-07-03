الجهاد: جنين لن تستسلم وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو رداً على عدوانه في جنين

أكدت حركـة الجهـاد الإسلامـي فـي فلسطيـن، اليوم الاثنين 3/7/2023، أن جنين لن تستسلم، والمقاتلون عاقدون العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات، مشددةً على أن كل الخيارات مفتوحة لضرب العدو رداً على عدوانه في جنين .

وقالت الحركة في بيان صحفي:" العدوان على جنين لن يحقق أهدافه، وسنبقى جنين عنواناً للصمود، و جنين لن تستسلم، ومقاتلونا عاقدون العزم على المواجهة والقتال مهما بلغت التضحيات"

وشددت على أن العدو الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على هذا العدوان.

وأضافت:" المقاومة ستواجه العدو وستدافع عن الشعب الفلسطيني ، وكل الخيارات مفتوحة لضرب العدو رداً على عدوانه في جنين .