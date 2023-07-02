هل ستُصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية نهاية الأسبوع الجاري؟

تحدث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد2/7/2023م، عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال المجدلاني خلال تصريحات صحفية:" إن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة لم يحدد بعد".

وأشار إلى أن موعد صرف المخصصات مرتبط بانتهاء بعض الإجراءات الفنية مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن فورا الانتهاء منها (الإجراءات الفنية) سيتم الإعلان عن موعد صرف الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة.

كما أكد أن الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية تبذل كل الجهود الممكنة مع الشركاء الأوروبيين ووزارة المالية لتنفيذ دفعة المساعدات النقدية في أقرب وقت بما يكفل العدالة للمستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة.

وتصرف مساعدات الشؤون الاجتماعية لقرابة 120ألف أسرة فلسطينية فقيرة منها 81 ألفاً من قطاع غزة والبقية من أهالي الضفة الغربية