طهران تدعو فرنسا لضبط النفس

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد 2/7/2023، ناصر كنعاني، الحكومة والشرطة الفرنسية إلى "ضبط النفس، ونبذ العنف والاهتمام بمطالب المحتجين".

كلام المتحدث الإيراني جاء ردّاً على الاحتجاجات وأعمال العنف الدائرة حالياً في فرنسا، قائلاً إنّ "ممارسة التمييز ضد المهاجرين، وعدم تقبلهم وتصحيح التعامل الخاطئ معهم من قبل بعض الدول الأوروبية، أدّى إلى خلق أوضاع غير مناسبة للمواطنين الأوروبيين ومنهم في فرنسا".

وشدد كنعاني على أنّ "المطلوب هو قيام الحكومة الفرنسية باحترام مبادئ الكرامة الإنسانية، وحرية التعبير، وحق الاحتجاج السلمي للمواطنين ، ووقف التعامل التعسفي مع مواطنيها".

وأشار إلى أنّ "إيران تراقب بدقة الأحداث الجارية في فرنسا"، وتدعو رعاياها الساكنين في فرنسا إلى "الابتعاد عن المدن والمناطق التي تشهد اشتباكات"، وذلك بسبب الأوضاع غير الآمنة في فرنسا، والتي لا يمكن التنبؤ بها.

كما دعت طهران الرعايا الإيرانيين إلى "تجنّب السفر غير الضروري إلى فرنسا قدر الامكان، في ظل الأوضاع المتأزمة الحالية".