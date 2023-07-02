موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 وزارة التنمية- متى صرف مستحقات الشؤون في الضفة وغزة، بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى 2023، عاد مستفيدو الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة الغربية المحتلة إلى البحث مجدداً عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لعام 2023، بعد عدم صرفها قبل قدوم عيد الأضحى، بحجة فنية وفق ما أعلن وزير التنمية الاجتماعية في رام الله أحمد مجدلاني، وهو ما فاقم معاناتهم المتأزمة أصلاً كونهم لا مصدر لهم سوى دفعات الشؤون.

متى صرف شيكات الشؤون اخر اخبار الشؤون الاجتماعية

متى صرف شيكات الشؤون اخر اخبار الشؤون الاجتماعية، لا يكف مستفيدو الشؤون الاجتماعية الذين يبلغ عددهم قرابة 120 ألف أسرة منها 81 ألفاً من قطاع غزة والبقية من أهالي الضفة الغربية في السؤال عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية التي باتت حلماً بالنسبة لهم بسبب تعنت الوزارة في صرفها بحجج عدم توفر ميزانية لها، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 وزارة التنمية- متى صرف مستحقات الشؤون في الضفة وغزة.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية غزة، قال وزير التنمية الاجتماعية في تصريح صحفي قبل العيد إن من المتوقع أن تبدأ وزارة المالية بالتعاون من وزارة التنمية الاجتماعية بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2023، إلا إن الأسر المستفيدة باتت لا تثق في تصريحات المسؤولين لاسيما وأنها تكررت دون فائدة تُذكر، إذ لم تُصرف العام الماضي سوى دفعة واحدة من أصل أربعة دفعات وهذا العام ذات الشيء أيضا.

اخبار الشؤون الاجتماعية غزة والضفة

اخبار الشؤون الاجتماعية غزة والضفة، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023 وزارة التنمية- متى صرف مستحقات الشؤون في الضفة وغزة، تساؤلات لا تتوقف من أهالي قطاع غزة بسبب وضعهم المعيشي والاقتصادي السيء الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي بحصاره المتواصل وتشديد خناقه على أهالي القطاع منذ عام 2006، وبات المعونات التي تقدمها هذه الوزارات هي مصدر دخل وحيد لتلك الأسر في ظل تعطلها عن العمل، وسنوافيكم بمستجدات الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار حال توفرت من قبل الوزارة.