التعليم يكشف عن مستجدات جديدة بشأن عن موعد نتائج (التوجيهي 2023)

كشفت وزارة التربية والتعليم في فلسطين، اليوم الأحد، عن مستجدات جديدة بخصوص موعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة (التوجيهي 2023).

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه قبل منتصف هذا الشهر "لن يكون هناك حديث عن موعد تقريبي لإعلان نتائج الثانوية العامة".

من جهته، قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور: "ما زال الوقت مبكرًا للحديث عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي)".

وتوجه نحو 87,817 ألف طالب وطالبة من كافة الفروع العلمية في جميع المحافظات الفلسطينية والخارج، في 7-6-2023، لتقديم امتحانات (التوجيهي) في القاعات المُخصصة بالمدارس.