قوات الاحتلال تقتحم بلدات عدّة في نابلس واندلاع مواجهات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت 1 يوليو 2023 بلدات وقرى عدة في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، تخللها اندلاع اشتباكات ومواجهات.

وأفادت مصادر محلية في المحافظة، بأن قوة عسكرية "إسرائيلية" مكونة من عدة آليات اقتحمت بلدة بيتا ولاحقت فتية وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وقالت المصادر ذاتها: إن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي سالم وروجيب، وانسحبت منهما في ساعات الفجر الأولى، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتستمر قوات الاحتلال بارتكاب جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية المحتلة، ما يدفع الشباب الثائر والمقاومون إلى تصاعد العمليات الفدائية في المدن والقرى المحتلة.