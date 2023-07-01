برشلونة يفسخ عقد أحد نجومه

توصل نادي برشلونة الإسباني إلى اتفاق مع مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، من أجل فسخ التعاقد بينهما بشكل رسمي بالتراضي.

وقال برشلونة عبر موقعه الرسمي: إنه وأومتيتي توصلا إلى اتفاق على فسخ العقد الذي كان من المقرر أن ينتهي بنهاية موسم 2025-2026.

وأعرب نادي برشلونة عن امتنانه لأومتيتي، إذ تمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل.

وكان أومتيتي البالغ من العمر 29 عاماً، قد انضم إلى برشلونة قادما من ليون الفرنسي في عام 2016، إذ فاز مع الفريق بلقب الدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات، وكأس السوبر الإسباني مرتين.