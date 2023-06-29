أرسنال يقترب من ضم رايس

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن فريق أرسنال الإنجليزي على وشك التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الإنجليزي ديكلان رايس من ويستهام يونايتد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن قيمة الصفقة المتوقعة ستبلغ حوالي 105 ملايين جنيه إسترليني.

وأضافت: "بعد تقديم عرض أرسنال الثالث، الذي يتكون من 100 مليون جنيه إسترليني نقداً بالإضافة إلى مكافآت إضافية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني، دخل المسؤولون من كلا الناديين في محادثات متقدمة اليوم الأربعاء بهدف تسوية التفاصيل الدقيقة لصفقة انتقال رايس".

ويُشار إلى أن رايس سيصبح أغلى لاعب إنجليزي في التاريخ عند إتمام هذه الصفقة