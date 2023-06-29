حافظت أسعار بعض الخضروات وخاصة الخيار والبندورة في الأسواق بقطاع غزة، اليوم الخميس 29-6-2023، على ثبات أسعارها، فيما ارتفعت أسعار البيض وانخفض الدجاج.

نحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات التي تطرأ على أسعار الخضروات والدجاج واللحوم؛ نظراً لأهميتها للناس بشكل كبير ويتابعونها باستمرار.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الخميس 29-6-2023، كما يلي: