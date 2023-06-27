دعاء يوم عرفة للصائمين 2023، يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات التي يكثر البحث عنها في هذه الأوقات عبر محركات البحث العالمية، وخاصة أن الملايين حول العالم من المسلمين يصومون هذا اليوم الذي يعد من أفضل الأيام في العام وخير يوم طلعت فيه الشمس، حيث من السنة أن يصوم غير الحجاج لأن في صيام يوم عرفة مشقة كبيرة على الحجاج، فيما أن غير الحجاج يستطيعون الصيام، وهناك الكثير من الأدعية التي تُسن لصائمي يوم عرفة.

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بيوم عرفة والأدعية التي تتعلق به وتهم الناس بشكل كبير، لذلك نقدم لكم دعاء يوم عرفة للصائمين 2023، وهو من أفضل الأدعية التي يدعو بها الصائم ربه ليستجيب له في هذا اليوم العظيم والمشهود "فالحج عرفة"، وفيما يلي أهم هذه الأدعية المستجابة:

دعاء يوم عرفة للصائمين 2023

- اللهم إني أسألك من فضلِك وعطائِك رزقًا طيبًا مباركًا، اللهم إنك أمرتَ بالدعاءِ وقضيتَ على نفسِك بالاستجابةِ، وأنت لا تُخلفُ وعدَك ولا تكذبُ عهدَك، اللهم ما أحببتَ من خيرٍ فحبِّبهُ إلينا ويسِّرهُ لنا، وما كرهتَ من شيءٍ فكرِّههُ إلينا وجنِّبناهُ، ولا تنزعْ منا الإسلامَ بعد إذْ أعطيتنَاهُ.

اللهم اجعل لنا في فجر هذا اليوم دعوة لا ترد وارزقنا رزقاً لا يعد وافتح لنا في الجنه باباً لا يسد ولا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء ولا تسكن أجسادنا داء ولا تشمت بنا أعداء وادفع عنا كل هم وغم وبلاء.

- اللَّهُمَّ لكَ أسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وبِكَ خَاصَمْتُ، وإلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وأَسْرَرْتُ وأَعْلَنْتُ، أنْتَ إلَهِي لا إلَهَ لي غَيْرُك.

- اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.





- اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من زَوالِ نعمتِكَ، وتحويلِ عافَيتِكَ، وفُجاءةِ نقمتِكَ، وجميعِ سُخْطِكَ.

- رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وجَهْلِي، وإسْرَافِي في أمْرِي كُلِّهِ، وما أنْتَ أعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطَايَايَ، وعَمْدِي وجَهْلِي وهَزْلِي، وكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُ، أنْتَ المُقَدِّمُ وأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

- اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ.





أفضل دعاء ليوم عرفة

ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في حديثه الشريف "أنَّ أفضل الدعاءِ دعاءُ يوم عرفة، قال: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: "لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ".







