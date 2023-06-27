ارتفاع أسعار النفط العالمية

شهدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء 27-6-2023، ارتفاعاً وسط وجود مخاوف من تراجع إمدادات الذهب الأسود إلى الأسواق.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"بنسبة 0.99% إلى 70.06 دولار للبرميل.

وبدورها، صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.74% إلى 74.73 دولار للبرميل.

والإثنين، أغلقت العقود على ارتفاع حيث سجل "برنت" قراءة عند 74.18 دولار للبرميل والخام الأمريكي عند 69.37 دولار للبرميل.

ويُشار إلى أنه أمس مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراءات الحكومة للتعامل مع سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية الذي فرضته الدول الغربية حتى نهاية عام 2023.