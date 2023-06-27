أفضل دعاء يوم عرفة 2023، يعتبر هذا الموضوع من أكثر موضوعات التي تلاقي بحثاً كبيراً من المسلمين في الدول العربية والإسلامية، ويعتبر هذا الدعاء من أهم الأدعية التي يدعو بها المسلم ربه لأن يستجيب له ويحقق له كل ما يريده، كون أن هذا اليوم وهو يوم عرفة يعتبر من أعظم أيام الله في العام، والتي يسن فيها بالأعمال الصالحة باختلافها من صيام وصدقة وصلاة وقراءة القرآن والحج للحجيج، وغيرها من الأعمال.

لذلك نحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تزويد المتابعين الكرام بأفضل دعاء ليوم عرفة من السنة النبوية وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولمعرفة هذا الدعاء تابع هذا المقال للنهاية.

أفضل دعاء يوم عرفه

ورد أفضل دعاء عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، والذي أكد فيه أنه من خير الدعاء الذي يدعو به المسلم ربه في عرفة، حيث حيث قال صلى الله عليه وسلم: "خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".





دعاء يوم عرفة 2023-1444

كما ورد العديد من الأدعية الأخرى التي من الممكن أن يدعوها المسلم في يوم عرفة للاستجابة له، وهي جاءت كما يلي:

- اللهم إنا نسألك الجنة وما قرّب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

- اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين.

- اللهم يا فارج الغم، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، يا سامع كل شكوى، وكاشف كل كرب، أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت فاقَتُه، وضَعُفت قوته، وقلّت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزلَ به غيرك، فرّج عني ما أهمني، وتولّى أمري بلُطفك، وتدارَكني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير

- اللَّهُمَّ إنِّ أسألُكَ الثَّباتَ في الأمرِ، والعزيمةَ على الرُّشْدِ، وأسألُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وأسألك حُسْنَ عبادتِكَ، وأسألُكَ قلبًا سليمًا، وأسألك لسانًا صادقًا، وأسألُكَ مِن خيرِ ما تعلمُ، وأعوذُ بكَ من شَرِّ ما تعلمُ، واستغفرُكَ لِما تعلمُ، إنَّك أنت علَّامُ الغُيُوب..

- اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك.





- اللّهم إنّي أعوذ بك من يوم السوء، ومِن ليلة السوء، ومِن ساعة السوء، ومِن صاحب السوء، ومِن جار السوء في دار المقامة.

- اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك

- اللهم ألهمنا الصبر والصواب في الأمور كلها ويسر لنا في كل مسألة جوابا ونجنا من كل ألوان العذاب يا رب العالمين

- اللهم تقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن ذنوبنا وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

- اللهمَّ إني أسألكَ من الخيرِ ما سألك عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم وأعوذُ بك من شرِّ ما استعاذكَ منه عبدُك ورسولُك محمدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلم، وأسألكَ ما قضيتَ لي من أمرٍ أنْ تجعلَ عاقبتَه لي رشدًا.

- ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات.





