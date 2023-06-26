بالفيديو شروط ومواصفات الأضحية في عيد الأضحى وأفضل موعد للذبح

شرو ط الأضحية

أن تكون من بهيمة الأنعام . أن تبلغ السن المعتبر شرعاً . أن تكون سليمةً من العيوب المانعة من الإجزاء . أن تذبح في الوقت المحدد شرعاً .

شروط الأضحية لـ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:

الأضحية في الأصل عن الرجل وأهل بيته ، سواءٌ صغاراً كانوا أم كباراً، ذكوراً كانوا أم إناثاً، فينبغي لقيم البيت أن يضحي عنه وعن أهل بيته.

ولكن لا تقبل الأضحية ولا تكون أضحية شرعية إلا بشروطٍ:

الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام ، وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم

فلو ضحى بغيرها حتى ولو كانت أغلى منها فإنها لا تكون أضحية .

الشرط الثاني : أن تكون بالغةً للسن المحدد شرعاً

وهي في الإبل : خمس سنوات .

وفي البقر : سنتان.

وفي الماعز : سنة.

وفي الضأن : نصف سنة.

ودليل ذلك قول النبي -ﷺ-: " لا تَذبَحوا إلا مُسنَّةً ; إلا أنْ يعسُرَ عليكم ، فتذبَحوا جَذَعةً مِنَ الضأْن "

📜صحيح مسلم/ 1963

الشرط الثالث : أن تكون سليمةً من العيوب المانعة من الإجزاء

لأن هناك عيوباً تمنع من إجزاء البهيمة ولو كانت من بهيمة الأنعام ، وقد بينها النبي -ﷺ- حيث قال :

« أربعٌ لا تُجزئُ في الأضاحيِّ : العَوراءُ البيِّنُ عوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرضُها، والعَرجاءُ البيِّنُ ظَلعُها، والكسيرةُ الَّتي لا تُنقي » 🔺 هذه أربع لا تجزئ في الأضاحي

قوله : ● المريضة : ليست كل مريضة لا تجزئ لا بد أن يكون مرضها بيناً، كأن يظهر عليها أعراض المرض من الحمى ، وعدم الأكل ، وما أشبه ذلك

ومن المرض : الجرب ، فالجرباء لا تجزئ ؛ لأن الجرب مفسدٌ للحم ..

فإذا كان في البهيمة مرض لكنه ليس ببين ، ولنفرض أنه بعد أن ذبحناها وجدنا فيها طالوعاً، و الطالوع : عبارة عن غدة فاسدة تكون في داخل اللحم، وقد تكون خارج اللحم ، فالتي داخل اللحم لا يعلم عنها ( اي لا يراها ) ، فإذا ذبحها الإنسان على أنها أضحية فإنها تجزئ ؛ لأن النبي ﷺ قال : « المريضة البين مرضها ».

والثانية : العرجاء لا بد أن يكون ضلعها بيناً، فأما إذا كانت تهمز همزاً يسيراً ولكنها تمشي مع البهائم فإنها تجزئ .

والثالثة : العوراء البين عورها ، والعوراء إذا لم يكن عورها بيناً فهي مجزئة كما لو كانت لا تبصر بعينها ولكن من رآها يظن أنها تبصر فهذه تجزئ ، لكن إذا كان عورها بيناً بأن تكون عينها انخسفت أو نتأت وبرزت فإنها لا تجزئ .

والرابعة : الكسيرة أو العجفاء التي لا تنقي ، وهي الشاة الهزيلة التي لا مخ في عظمها المجوف ؛ فإنها لا تجزئ .

طيب إذا كانت أذنها مقطوعة وليس فيها مرض فهل تجزئ ؟ نعم تجزئ ، لأنها لا تدخل في الأربع .

إذا كان قرنها مكسوراً ولكن ليس فيها مرض فإنها تجزئ .

إذا كان ذيلها مقطوعاً ولكن ليس فيها مرض تجزئ إلا في الضأن ..

فإن العلماء قالوا : إن الضأن التي قطعت إليتها لا تجزئ ؛ لأن الإلية كبيرة مقصودة ، بخلاف ذيل البقرة ، وذيل البعير ، وذيل المعز .

لكن اعلموا أنه كلما كانت الأضحية أكمل فهي أفضل بلا شك ..

قال الله تعالى : َ { لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ } [ آل عمران : 92 ].

الشرط الرابع : وهو أن تذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعاً.

أي : في وقت الأضحية ، فمن ذبح قبل وقت الأضحية فلا أضحية له ، ومن ذبح بعد انتهاء المدة فلا أضحية له ..

وما هي المدة ؟ من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم الثالث عشر أي : أربعة أيام .

❌ فمن ذبح قبل الصلاة فكما بين النبي -ﷺ- أن شاته شاة لحم ( اي ليست أضحية ) ..

❌ ومن ذبح بعد غروب شمس يوم الثالث عشر فشاته شاة لحم .. إلا أن تهرب الأضحية وتضيع ، ثم يجدها بعد أن يفوت الوقت فهنا يذبحها قضاءً ..

إذا كان عينها قال : هذه الأضحية ثم هربت وضاعت ، فبحث عنها ولم يجدها إلا في اليوم الرابع عشر نقول : اذبحها ، لأن تأخيره هنا بعذر كما لو أخر الصلاة عن وقتها لعذر فإنه يقضيها.