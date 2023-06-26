دعاء طويل مكتوب لأموات المسلمين في يوم عرفة، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، ادعية للأموات في يوم عرفة، حيث يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
كما يعتبر يوم عرفة مغفرة الذنوب: يعتقد أن الله يغفر ذنوب العباد في يوم عرفة، ويمحو الذنوب والخطايا، فإذا كان الدعاء مصحوباً بالتوبة والاستغفار، فمن المحتمل أن يحظى المسلم بمغفرة الله ورحمته، وقربة إلى الله: يُعتبر الدعاء في يوم عرفة من الأعمال الصالحة التي تقرب المسلم إلى الله وتزيد في رتبته وقدره عند الله، كما يعتبر فرصة للتوبة والاستغفار: يعد يوم عرفة فرصة للتوبة والاستغفار، حيث يُنصح المسلمون بأن يستغلوا هذا اليوم للتفكير في أخطائهم والتوبة منها، والاستغفار من الله تعالى.
إليكم بعض الأدعية للأموات في يوم عرفة:
- اللهم يا حنان يا منان، اللهم ارحم أموات المسلمين والمسلمات في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم ألبسهم ثياب الصلاح والتقوى والإيمان، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة.
- اللهم يا واسع الغفران، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم أعطهم في القبر نورًا وسرورًا ووسعًا وطمأنينة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم انقلهم من ظلمة القبر إلى نورك الذي لا ينقطع، اللهم اجعل قبورهم مزارًا للراحة والسكينة.
- اللهم يا حي يا قيوم، أحييهم في قبورهم بنورك، وثبتهم عند سؤال الملكين، وأجب عنهم في قبرهم برحمتك وكرمك. اللهم اجمعهم في الفردوس الأعلى من الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واجعل لهم فيها منازل نعيمٍ، وأنهارٍ تجري من تحتهم، وأطيابٍ وفواكهٍ لا ينقطعون عنها.
- اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ارحمهم وأجعل مرورهم على الصراط سهلاً وميسرًا، ولا تجعلهم من المحرومين يوم تجمع الخلائق، واجعلهم من أهل الشفاعة، ولا تجعلهم من أهل الشقاوة والعذاب.
- اللهم يا غفور يا رحيم، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات، واغفر لهم ذنوبهم وسيئاتهم، وأجرهم من عذاب القبر وعذاب النار، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، وأسكنهم فسيح جناتك، واجعل قبورهم مضيئة بنورك الذي لا ينقطع.
- اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين والمسلمات، وأعزهم بجاور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين.