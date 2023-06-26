دعاء طويل مكتوب لأموات المسلمين في يوم عرفة، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، ادعية للأموات في يوم عرفة، حيث يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

كما يعتبر يوم عرفة مغفرة الذنوب: يعتقد أن الله يغفر ذنوب العباد في يوم عرفة، ويمحو الذنوب والخطايا، فإذا كان الدعاء مصحوباً بالتوبة والاستغفار، فمن المحتمل أن يحظى المسلم بمغفرة الله ورحمته، وقربة إلى الله: يُعتبر الدعاء في يوم عرفة من الأعمال الصالحة التي تقرب المسلم إلى الله وتزيد في رتبته وقدره عند الله، كما يعتبر فرصة للتوبة والاستغفار: يعد يوم عرفة فرصة للتوبة والاستغفار، حيث يُنصح المسلمون بأن يستغلوا هذا اليوم للتفكير في أخطائهم والتوبة منها، والاستغفار من الله تعالى.





إليكم بعض الأدعية للأموات في يوم عرفة: