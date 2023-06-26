موعد صلاة عيد الأضحى في فلسطين 1444-2023-موعد صلاة عيد الأضحى غزة والضفة ، يصادف يوم الثامن والعشرون يوم الأربعاء القادم عيد الأضحى المبارك العيد الكبير كما كان يطلق عليه في الماضي ، ويبحث المواطنون في فلسطين وقطاع غزة ورام الله موعد عيد الأضحى 2023 -1444 .

موعد صلاة عيد الاضحى في غزة 1444-2023

يصادف يوم الأربعاء القادم 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك في فلسطين 2023، حيث أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ هو الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا، حسب التوقيت الصيفي.





موعد صلاة عيد الاضحى في الضفة و رام الله 1444

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، محمد حسين، قال أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام في الضفة ورام الله وغزة 1444هـ هو الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا، حسب التوقيت الصيفي.

المفتي العام ناشد ، المواطنين بضرورة زيارة بيوت وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى والمحتاجين، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، ما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين، وكل عام وأنتم بخير. صلاة عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى المبارك هي إحدى الصلوات المهمة في الإسلام وتعتبر مناسبة فرحة واحتفال للمسلمين في جميع أنحاء العالم. يتم أداء صلاة العيد في الصباح الباكر في يوم عيد الأضحى، وتكون عادة في ساحة مفتوحة أو في مساجد كبيرة.

ما هو توقيت صلاة عيد الاضحى في فلسطين 1444

1. توقيت الصلاة: تؤدى صلاة العيد بعد طلوع الشمس وقبل أن يزول وقت الظهر. يُنصح بأن يكون هناك وقت كافٍ لتناول وجبة الإفطار قبل الصلاة.

2. المكان: يُعقد صلاة العيد في ساحة خاصة أو في مسجد كبير حيث يتجمع المسلمون لأداء الصلاة معًا. قد يُعقد الصلاة في الهواء الطلق إذا لم يتوفر مسجد كبير في المنطقة.