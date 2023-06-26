حجــاج بيت الله يتوجهون إلى"منى" لقضاء يوم التروية

يتوجه حجاج بيت الله الحرام اليوم الاثنين 26/6/2023 إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية حتى بزوغ شمس يوم التاسع من ذي الحجة.

ويقضي الحجاج في منى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويستحب فيه المبيت تأسيا واتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسمي يوم التروية لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء ويحملون منه ما يحتاجون إليه.

ويردد الحجاج في يوم التروية "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

وكشف رئيس وحدة التفويج في وزارة الحج والعمرة الدكتور محمد القرني أن هناك مليوني و50 ألف حاج، تم نقلهم منذ مساء أمس الأحد وعلى مدار 14 ساعة، بدءًا من الساعة 8 مساء الأحد وحتى العاشرة صباح الاثنين الثامن من ذي الحجة، للدخول إلى مشعر منى، خلال توقيت معين وتحديد الطرق لكل حافلة، حتى نضمن انسيابية الحركة المرورية دون تأخير، حيث تمثل هذه المجوعة، 60% من حجاج الخارج.

وأوضح القرني أن عملية التفويج مستمرة حتى ظهر اليوم الاثنين، في الوقت الذي تستكمل فيه وفود حجاج الداخل والبالغ عددهم 180 ألف حاج، القدوم إلى مقرات سكنهم في مشعر منى بعد الانتهاء من طواف القدوم

وفي التاسع من ذي الحجة يتوجه الحجاج إلى عرفة للوقوف على صعيدها الطاهر حيث يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، ومنها يتوجهون إلى مزدلفة حيث يبيتون ليلتهم.

وفي صبيحة اليوم العاشر يعود الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم يحلقون رؤوسهم أو يقصرون ويذبحون الهدي إيذانا بالتحلل الأصغر، ويتوجهون إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الإفاضة.

ثم يعود الحجيج إلى منى لقضاء أيام التشريق، وبعد انتهائها يتوجهون إلى مكة لأداء طواف الوداع والذي تختتم به مناسك الحج.

وكان الحجاج قد أدوا أمس الأحد طواف القدوم لدى وصولهم إلى مكة المكرمة في بداية مناسكهم.