إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:31 ص
26 يونيو 2023
مواجهات مع الاحتلال
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أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع، منتصف الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية ما أدى الى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية، ما أسفر عن اصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمدمع، بحسب شهود عيان.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال اقتحمت في وقت لاحق، قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان وتلك القوات.

وتندلع المواجهات بشكل يومي بسبب الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين.

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