سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 26 يونيو 2023-ارتفاع الدولار في لبنان

عاود سعر الدولار اليوم في لبنان الصعود مجدداً مقابل الليرة، اليوم الاثنين 26/6/2023، رغم استمرار ضخ المصرف المركزي للسيولة عبر منصة صيرفة، حيث استمر مصرف لبنان المركزي في ضخ سيولة عبر منصة صيرفة للسيطرة على ارتفاع أسعار الدولار بمتوسط يومي يصل إلى 150 مليون دولار.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وقال أحد الاقتصاديين في لبنان وفق صحف محلية إن هناك انطباعا لدى جميع اللبنانيين بأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة يستخدم ما تبقى من الاحتياطي بالعملات الأجنبية لتمويل منصة صيرفة والحفاظ على استقرار سعر الصرف لحين انتهاء فترة ولايته نهاية يوليو/تموز المقبل، حيث يخرج بسلام وأمان بعد ثلاثة عقود من الحكم.

وأضاف أنه بالنظر إلى ميزانية مصرف لبنان المركزي في 15 يونيو/حزيران نجد أن الاحتياطي بالعملات الأجنبية أصبح 5.9 مليار دولار، منخفضا عن الميزانية السابقة بشكل طفيف بسبب استمرار دعم رغيف العيش والأودية، رغم أن حجم الضخ وتعاملات مصرف لبنان المركزي عبر منصة صيرفة تتجاوز 150 مليون دولار بشكل يومي للحفاظ على استقرار سعر الصرف.

ورجح المصدر أن يكون حاكم مصرف لبنان يعتمد على التحويلات التي تأتي من الخارج للمغتربين والتي تمثل جرعة أوكسجين قوية لدعم الليرة اللبنانية حيث بلغت 4 مليارات دولار خلال هذا الصيف، مشيراً إلى أن شهر أبريل/نيسان الماضي تم ضخ مليار دولار دفعة واحدة من أموال المغتربين للسوق المحلية نتيجة للأعياد، ما يسهم في إنعاش الاقتصاد.

سعر الدولار اليوم في لبنان

واستقر سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني عند 86.200 ألف ليرة لبنانية وسط تعاملات قوية بقيمة 125 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وارتفع سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم إلى 93 ألف ليرة للشراء و93.200 ألف ليرة للبيع مقابل 92.800 ألف ليرة للشراء و93 ألف ليرة للبيع أمس.

سعر الدولار في لبنان

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.