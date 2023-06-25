أفضل دعاء ليوم عرفة 2023- مكتوب

يستحوذ في هذه الساعات أدعية يوم عرفة على اهتمام شريحة واسعة من المسلمين حول العالم، ويبحث الكثيرون عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، مع عدم تبقي إلا يومين على قدوم العيد الذي يصادف يوم الأربعاء المقبل، حيث يرغب الكثير من الناس في قراءة دعاء يوم عرفة 2023- مكتوب، لترديده والحصول على الأجر من الله والفوز بالجنة والنجاة من النار.

ونحرص دوماً في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كافة التحديثات التي تتعلق بعيد الأضحى المبارك 2023، وفي هذا المقال نقدم للمتابعين: أجمل دعاء ليوم عرفة 2023- مكتوب، ومتمنين أن ينال المقال على إعجابكم، وقد جاءت الأدعية كما يلي:

فضل يوم عرفة

يوافق يوم عرفة تاسع الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ويصادف هذا اليوم الـ 27 من يونيو 2023، حيث ويبدأ يوم عرفة من أذان الفجر وحتى صلاة المغرب بحسب ذكرت دار الإفتاء المصرية.

أجمل دعاء ليوم عرفة 2023

- اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.

- اللهم أجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه.

- اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك يا الله ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق

- اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك و أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي وارحمني إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

- اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخز ولا فاضح.

- اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق أمنياتي وأرفع درجاتي وتقبل صلاتي وأغفر لي خطيئاتي وأسألك العلا من الجنة.





دعاء يوم عرفة -2023 مكتوب

- اللهُم اجبر خاطري جبرًا أنت وليّه، فإنه لا يُعجزك شيئًا، في الأرض ولا في السماء، وإني أسألك يارب أن تستقيمَ حياتي، وألا أضيع في زحام الطريق، وألا أخيّر بينَ أحب أشيائي، ربي أسعدني وأشرح صدري وأرح قلبيّ، اللهُم إنّي أستودعك راحتي فإجعلني أسعّد خلقك، اللهم من كان مريض فأشفه ومن كان مهمُوم فأزل همه ومن كان حزين فأسعده ومن كان يرجو توفيقك فوفقه.

- ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

- ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

- يا رب أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي وأعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وأعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفق وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال

- اللهم إنى أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا إنه ولى ذلك والقادر عليه





- اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار.

- اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقال لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب.

- اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

- تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير.

- اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي، وعافني، واعف عني، واهدني إلى صراطك المستقيم، وارحمني يا أرحم الراحمين، برحمتك أستعين، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، وأستغفر الله، عدد خلقك، ورضى نفسك، وزنة عرشك، ومداد كلماتك، اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات، وأدخلهم جناتك، وأجرهم من عذابك، ولك الحمد، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.





- اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

- اللهم إني أستودعتك قلبي فلا تجعل فيه أحد غيرك واستودعتك نفسي فلا تجعلني أخطو خطوة إلا في مرضاتك واستودعتك أولادي وأهلي وكل شئ رزقتني وأعطيتني فأحفظه لي من شر خلقك أجمعين.

- اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه، وباعدني فيه من السفاهة والتمويه، واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين.

- اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبك وصفيك من خلقك ونبي الرحمة على الناس أجمعين وسر رحمتك العظيم وإمام المرسلين وخاتم الأنبياء والرسل المنزلين المصطفى محمد النبي كاشف الغمة وماحي الظلمة وشمس الضياء وقمر السماء صاحب الذات العلية زائر السماوات العلا مبعوث الحق لإظهار الحق وعلى آل بيته الأطهار وسلم تسليما كثيرا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واسأله التوبة بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير.







