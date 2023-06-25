سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 25 يونيو 2023، تعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية اليوم الاحد 25 يونيو 2023، حيث يبحث كثير من السورين عبر المواقع على سعر صرف الدولار الامريكي امام الليرة السورية، ويهتم كثير من الناس بهذه الأخبار لتسير أمور حياتهم اليومية وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نضع بين ايدكم مقال أسعار صرف العملات الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية جاءت على النحو الاتي:

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا اليوم 25 يونيو2023

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا اليوم 25 يونيو2023 شهد الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية ارتفاعاً مقابل الليرة السورية وجاء سعر الصرف على النحو التالي:

تم تسجيل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.

في سوق دمشق (8975 بيع – 8900 شراء)

في سوق حلب (8975 بيع – 8900 شراء)

في سوق إدلب (8930 بيع – 8880 شراء)

في سوق الحسكة (8940 بيع – 8890 شراء)

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا اليوم 25 يونيو2023

وجاء في البيان الذي أصدرته “مصرف سوريا المركزي” أن سعر الدولار الأمريكي وصل إلى 8200 ليرة سورية وهذا السعر يعتمد على المصارف وشركات ومكاتب الصرافة ويشمل الحوالات الدولية والعملاء الفردية