تعرف على مخيمات المشاعر المقدسة : عازلة للضوء وواقية من الأشعة فوق البنفسجية

تتأهب المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، إذ تم الانتهاء من تجهيز المخيمات، لتكون أكثر راحة ورفاهية للحجاج، وتزويدها بكافة الحاجات الضرورية، لينعم ضيف الرحمن بأداء النسك بكل يسر وسهولة في أجواء من الطمأنينة والروحانية.

استعداداً لنقل ضيوف الرحمن وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم، وتم تجهيز مخيمات حديثة بمواصفات عالمية، تتميز بالعزل للضوء والحرارة ومقاومة للحريق، وواقية من الأشعة فوق البنفسجية، وترتبط كل خيمة بنظام تبريد خاص، كما تتوفر بها وسائل الأمن والسلامة للتمديدات الكهربائية، والخدمات المساندة، إضافة إلى توفير الخدمات الصحية، ونوعية في الوجبات الغذائية، وطريقة تقديمها للحجاج، وذلك ارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام.