سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة-سعر الدولار اليوم في لبنان، في كل صباح يوم تزداد عمليات البحث المكثفة عبر محرك قوقل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي بحثاً عن سعر صرف العملات المحلية في كل دولة مقابل الدولار الأمريكي، من أبرز ذلك هو البحث عن قيمة صرف الدولار في لبنان، أي سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لليوم الأحد25/6/2023م، لهذا سنوضح لكم في هذه المقالة التي سنخصصها لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للاجابة على تساؤلات عمليات البحث عن سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الأحد25/6/2023م

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد

وتراجع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة مع استمرار تدخل مصرف لبنان المركزي بضخ سيولة عبر منصة صيرفة في محاولة للسيطرة على سعر العملة الخضراء.

وتأخرت الحكومة اللبنانية ومجلس الوزارء في تقديم وإقرار موازنة العام الحالي 2023 فيما اعتبره محللون "أمر عادي غير مستغرب" خاصة أن لبنان بقي لسنوات طويلة لا يعتمد الموزازنة السنوية والتى كانت سببا في الهدر والإنفاق غير القانوني، ما أدى لتداعيات سيئة على الاقتصاد اللبناني في زمن الانهيار .

سعر الدولار في لبنان اليوم

ويمر لبنان بأزمة منذ عام 2019 وحتى الآن، وسط فراغ سياسي، وفشل انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية رغم انعقاد العديد من الجلسات بسبب حالة عدم التوافق الداخلي.

وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك "بيلوس" نسيب غبريل “لا فعالية عملياً لموازنة 2023" مشيراً إلى اننا في منتصف العام فيما لم يحول مجلس الوزارء الموازنة ولم تناقش، وهو أمر حدث في موازنة عام 2022، ولا يتم الالتزام بالمواعيد المحددة وفق الدستور.

وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية أن موازنة 2022 لم تقر حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2022، مؤكدا أنه حتى الآن لم تنشر وزاة المال نتائج العام المالي الماضي.

هل ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان

وتابع: "لا نعرف قيمة كل من النفقات العامة والإيرادات للعام 2022 وبالتالي لا يمكننا معرفة ما إذا كان هناك عجز أو فائض بالموازنة العامة “.

وفي إطار آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 3.7 مليون يورو لتمويل مشروع 2CIRCULAR، وهو مشروع يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) يونيدو بالشراكة مع وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والبيئة والمال في لبنان، وبالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

سعر صرف الدولار في لبنان لحظة بلحظة

وأشار بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي، إلى أنه "في 22 يونيو/ حزيران 2023، قدّمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية - يونيدو، خارطة طريق للمشروع لممثلي الاتحاد الأوروبي، ووكالات الأمم المتحدة، وممثلي الوزارات، وأصحاب المصلحة المختلفة من قطاع الأغذية والمشروبات.

ولفت إلى أن "المشروع يهدف إلى التعاون مع أكثر من 50 مؤسسة صناعية تعمل في قطاع الأغذية والمشروبات لخلق الزخم حول الإنتاج الأخضر والدائري في لبنان. كجزء من تدخل المشروع، سيتم منح مبلغ إجمالي قدره 280,000 يورو كمنح عينية غير مالية تتراوح قيمة كل منحة ما بين 15,000 يورو و40,000 يورو، وذلك لدعم 10 شركات تثبت قدرتها على استخدام الموارد بكفاءة وتكون ورمزاً للاقتصاد الدائري في لبنان".

سعر الدولار اليوم في لبنان

واستقر سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.200 ألف ليرة لبنانية وسط تعاملات قوية بقيمة 130 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة

وتراجع سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية اليوم إلى 92.800 ألف ليرة للشراء و 93.000 ألف ليرة للبيع مقابل 93.000 ألف ليرة للشراء و93.300 ألف ليرة للبيع، أمس.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان سوق السوداء

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

الدولار اليوم في لبنان الأحد