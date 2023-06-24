لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟

يبدأ يوم عرفة 2023 منذ اذان فجر اليوم التاسع من الأيام العشر من ذي الحجة، فيكون يوم عرفة 2023 يوم 27 من يونيو 2023 ، حيث يبدأ يوم عرفة 2023 من أذان الفجر وحتى صلاة المغرب.

ويوم عرفة هو اليوم الذي يتم فيه الحجاج حجهم، حيث يقف الحجاج بيوم عرفة على جبل عرفات والذي يعد أحد أركان الحج الذي لن يكتمل بدونه، ويوم عرفة هو يوم عظيم يتجلى الله فيه على عباده فقال صلى الله عليه وءاله وسلم وعند أحمد في "مسنده" وابن حبان في "صحيحه"، والحاكم في "مستدركه" من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي، جاؤوني شعثاً غبراً)

لماذا سمي يوم عرفة؟

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن تسمية يوم عرفة بذلك الاسم يكن نسبة للركن الأعظم من الحج الذي يكن بيوم عرفة وهو الوقوف على جبل عرفات أو ما يدعىى بجبل الرحمة والذي يقع على الطريق بين مكة المكرمة والطائف.

فضل يوم عرفة لغير الحاج؟

وأما عن فضل صيام يوم عرفة لغير الحاج فهو كبير ويعتبر سنة، فورد عن رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم وذكرته دار الإفتاء المصرية عن وروى النسائي عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ"، فصيام يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده وصيام يوم عرفة أفضل من غيره فقال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم: “صيام يوم عرفة، أحتَسِب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله”.