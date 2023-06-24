دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان-أفضل أدعية يوم عرفة2023، هو أهم ما يبحث عنه المسلمون عبر محركات البحث في طيلة أيام العشر من ذي الحجة وخاصة اليوم التاسع من هذه الأيام المباركة وهو يوم عرفة، لما لهذا اليوم من عظمة وفضائل خصها بها الله سبحانه وتعالى، ويتضرع المسلمون كافة بالدعاء الى الله املا في ادراك ثواب هذا اليوم المبارك يوم عرفة الذي يكفر صيامه السنة الماضية والباقية، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم هذه المقالة لنشر أفضل أدعية يوم عرفة ودعاء يوم عرفة التاسع من ذي الحجة 2023، وذلك تماشياً مع عمليات البحث المتواصلة في هذه الأثناء عبر محركات البحث العالمية عن يوم عرفة ودعاء يوم عرفة.

دعاء يوم عرفة

عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه: أنَّ رسول الله ﷺ سُئل عن صوم يوم عرفة، فقال: يُكفِّر السنة الماضية والباقية، وسُئل عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يُكفِّر السنة الماضية، وسُئل عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم وُلِدْتُ فيه، وبُعثتُ فيه، وأُنزل عليَّ فيه. رواه مسلم

وقد روي أن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

وجاء من أفضل أدعية يوم عرفة :" لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك يشرع للحاج أن يكبر عند عودته من منى إلى عرفات، وذلك تصديقًا لما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : «كان يُهِلُّ منا المُهِل، ويُكبِّر منا المُكبِّر فلا يُنكر عليه» [صحيح البخاري]

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أفضل الدعاء في يوم عرفة: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ"

من روائع الدعاء في يوم عرفة:

ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجَد منك الجد.

اللهم اجعل اسمي في هذا اليوم من السعداء وروحي مع الشهداء واحساني في عليين وإساءتي مغفورة.

اللهم افتح لنا اليوم باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عنا، وارزقنا رزقًا من رزقك الطيب الحلال تغيثنا به.

اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين.





دعاء يوم عرفة مفاتيح الجنان

اللهم ما كان فيها من ذكر وشكر فتقبله منا وأحسن قبوله، وما كان من تفريط وتقصير وتضييع فتجاوز عنا بسعة رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تصرفني من هذا اليوم إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعملٍ متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاءٍ لما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهم امدد لي في عمري وأوسع لي في رزقي، وأصح لي جسمي، وبلغني أملي، واكتبني من السعداء.

اللهم اجعلني ووالديَّ وأهلي وذريتي والمسلمين جميعًا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار.

اللهم اجعلني في هذا اليوم ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

اللهم أسألك في يوم عرفة وأسراره وأنواره وبركاته أن تتقبل ما دعوتك به وأن تقضي حاجتي يا أرحم الرحمين.

اللهم ارزقني فضل قيام وصيام هذا اليوم وسهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤفًا بعبادة الصالحين.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

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دعاء طويل ليوم عرفة

اللهم اعتق رقابنا ورقاب أحبائنا وكل من له حق علينا من النار.

اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم وفيما تفرق من الأمر الحكيم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، واجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع في رزقي.

اللهم تغمدني فيها بسابغ كرمك واجعلني فيها من أوليائك واجعلها لي خيرًا من ألف شهر مع عظيم الأجر وكريم الذخر.

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، صلاة مباركة من قلوب محبة عاشقة لجماله وكماله، وببركة الصلاة عليه، اغفر لنا ما انطوت عليه نفوسنا من قبائح الضمائر، وسواد البصائر، وغطنا برداء سترك الجميل، يوم تبلى السرائر.

دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده

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